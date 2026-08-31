Antalya'da Metruk Binada Yangın: Balkon Filesine Takılan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

ANTALYA'da 5 katlı metruk bir binanın 4'üncü katında çıkan yangın sırasında 1'inci kat balkonundaki fileye tırnakları takılıp mahsur kalan kedi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın 4'üncü katında saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Kimsenin yaşamadığı ancak eşyaların bulunduğu dairede bilinmeyen sebeple çıkan yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibi, bir üst kata da ulaşan alevlere kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Bu sırada yangın nedeniyle korkan bir kedi, apartmanın 1'inci katındaki balkona çıktı. Balkon filesine tırnakları takılıp mahsur kalan kedi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı