Yangında yaralanan üniversiteli genç yaşama tutundu

Afyonkarahisar'da 7 ay önce evinde çıkan yangında yaralanan, tedavi gördüğü Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 18 ameliyat geçiren üniversiteli genç yaşama tutundu.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde öğrenim gören 23 yaşındaki Burak Öztürk'ün ocak ayında evinde çıkan yangın nedeniyle vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu.

Tedavisi için Eskişehir Şehir Hastanesi'ne getirilen Öztürk, Yanık Merkezi'nde 18 kez ameliyat geçirdi.

Yanık Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Bülent Çağlar Bilgin, yaptığı açıklamada, gencin vücut yüzeyinin yüzde 40'ında yanıklar olduğunu bildirdi.

Bilgin, Öztürk'ün başarılı geçen ameliyatlar sonrası iyileştiğini ifade etti.

Öztürk'e sağlık çalışanlarından doğum günü sürprizi

Burak Öztürk için Yanık Merkezi'nde görevli sağlık çalışanları tarafından 23'üncü yaş günü dolayısıyla sürpriz hazırlandı.

Merkezde çalışan sağlık personeli ile hastane yönetimi, Öztürk'e yaş pasta alarak tedavi gördüğü odada doğum günü kutlaması yaptı.

Tedavi süresince bakımını üstlenen sağlık çalışanlarıyla arasında bağ oluşan Öztürk, her biri için birçok şiir ve hikaye yazdı.

Yazdıklarını kitap haline getirmeyi düşünen Öztürk, gördüğü fizik tedavinin ardından taburcu edildi.