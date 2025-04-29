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Yangında Mahsur Kalan İki Çocuk Kurtarıldı

Yangında Mahsur Kalan İki Çocuk Kurtarıldı
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında evde mahsur kalan 1 ve 3 yaşındaki iki çocuk, komşu polis memurları tarafından kurtarılmasının ardından devlet gözetimine alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, çocukların güvenliği için gerekli çalışmaları sürdürüyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde evde yalnız oldukları sırada çıkan yangından, komşuları iki polis memuru tarafından kurtarılan 2 çocuk devlet gözetimine alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede dün evde yalnız oldukları sırada çıkan yangında, demir parmaklıklı evde mahsur kalan ve komşuların yardımıyla yangından kurtarılan iki küçük çocuğun, yüksek yararları ve güvenlikleri gözetilerek İl Müdürlüğü bünyesindeki bir kuruluşa yerleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Hem çocuklarımızın hem de ailelerinin ihtiyaçlarına en uygun hizmet modelini belirlemeye yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

İlçede dün Mehmet Akif Mahallesi İzzettin Çağpar Caddesi'nde 4 katlı binanın zemin katında çıkan yangında evde mahsur kalan O.Ç. (1) ve G.Ç. (3), komşuları iki polis memuru tarafından parmaklıklar sökülerek kurtarılmış, olay anı binanın güvenlik kamerasına yansımıştı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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