Yangında mahsur kalan bedensel engelliyi itfaiye ekipleri kurtardı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde 4 katlı bir binanın 2'nci katında çıkan yangında, dairede mahsur kalan bedensel engelli Ferman Sati, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen Sati ile Ecrin A., hastaneye kaldırıldı.

Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın 2'nci katında saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen itfaiye ekibi, dairede mahsur kalan bedensel engelli Ferman Sati'yi kurtardı. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen Ferman Sati ile Ecrin A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı