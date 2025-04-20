Yangında İki Çocuklu Baba Acı Kaybını Anlattı

YANGINDA 2 ÇOCUĞUNU KAYBEDEN BABA: BENSİZ YAPAMAZLARDI

KONYA'da evde çıkan yangında hayatını kaybeden Suriye uyruklu Ahmed (4) ile kardeşi Abdullah'ın (3) babası Feyyan El Salih (51), "Şehir dışında çalıştığım için beni günde 15-20 kez ararlardı. Akşamları 2-3 saat benimle görüntülü konuşurduk, bensiz yapamazlardı. Çok üzgünüm, olaydan sonra uyuyamıyorum" dedi.

Meram ilçesi Sahibata Mahallesi Dursun Fakih Sokak'taki 5 katlı binanın 1'inci katında oturan Suriye uyruklu ailenin evinde, 16 Nisan saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. 9 çocuklu Feyyan ve Rıdal El Salih çiftinin yaşadığı daireyi saran alevler, tüm eve yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çevredekiler ve polis ekipleri, evde mahsur kalan çocuklardan Emel ve Gazel El Salih'i kurtardı. Alevlerin söndürülmesinin ardından içeri giren ekipler, çiftin çocukları Ahmed ile Abdullah El Salih'in cansız bedenleriyle karşılaştı. Çocuklardan Emel ve Gazel El Salih'in çevredekiler tarafından kurtarıldığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi. Yaşamını yitiren Ahmed ve Abdullah El Salih kardeşlerin cenazeleri, 17 Nisan'da toprağa verildi. Emel ve Gazel ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Ahmed ile kardeşi Abdullah'tan geriye birlikte oyun oynadıkları videolar ve fotoğraflar kaldı.

'HER GÜN BABA BİSKÜVİ GETİR DİYORLARDI'

Yangını haber aldığında iş için şehir dışında olduğunu söyleyen Feyyan El Salih, "Feci bir haber aldım. Aradıklarım telefonlara cevap vermedi. Kuzenim telefonu açtı, 'Herkes iyi' dedi. Eve geldiğimde polisler ve itfaiye vardı. 'Çocukların iyi durumda değil' dediler ve göstermediler. Ben o an baygınlık geçirdim. Çocuklarım birbirini çok seviyordu, birbirlerinden ayrılmazlardı. Evlatlarımı Allah bize verdi, Allah aldı. Çocuklarımı kaybetmek beni derinden sarstı. Şehir dışında çalıştığım için beni günde 15-20 kez ararlardı. Akşamları 2-3 saat benimle görüntülü konuşurduk, bensiz yapamazlardı. Çok üzgünüm, olaydan sonra uyuyamıyorum. Birbirimizi çok seviyorduk. Her gün 'Baba bisküvi getir' diyorlardı. Yanan evime gidemiyorum, o evi öyle görmek içimden gelmiyor" diye konuştu.