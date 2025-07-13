Yangında Hayatını Kaybeden Güvenlik Görevlisi Toprağa Verildi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 26 katlı bir binada çıkan yangında hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Muharrem Çetinkaya'nın (63) cenazesi toprağa verildi.

Çetinkaya için öğlen namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Cenazeye, Çetinkaya'nın ailesi ve yakınları katıldı.

Namazın ardından, Çetinkaya'nın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Olay

Dün, Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'ndeki bir sitedeki 26 katlı binanın 4. katında saat 22.00 sularında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, yangın nedeniyle Çetinkaya'nın yanı sıra aralarında dumandan etkilenen 3,5 aylık bir bebeğin de olduğu 2 kişi daha hayatını kaybetmişti.

Güvenlik görevlisi Çetinkaya'nın üst katlardaki bina sakinlerine yangını haber vermek için asansöre bindiği sırada dumandan etkilenerek yaşamını yitirdiği belirtildi.