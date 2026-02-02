Evde çıkan yangında çift öldü, 2 kişi dumandan etkilendi

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Kırsal Akyazı Mahallesi'ndeki bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden Hamit ve eşi Azize Kuzu'nun cenazeleri, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Akyazı Mahallesi'ne getirilen çiftin cenazeleri için burada cenaze namazı kılındı, dua edildi. Karı, kocanın cenazesi gözyaşları içinde mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi. Yangında ağır yaralanan 2 kişinin tedavileri ise sürüyor.

Salih KESKİN/ MARDİN,