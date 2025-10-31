Yangında Eşini ve Kızını Kaybeden Baba Mezarlığı Ziyaret Etti
Bolu'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden eşi Ceren Yaman Doğan ve kızı Lalin Doğan'ın mezarlarını ziyaret eden Rıfat Doğan, dua etti ve çiçek bıraktı.
MAHKEME SONRASI YANGINDA ÖLEN KIZI VE EŞİNİN MEZARLARINI ZİYARET ETTİ
Bolu'da kayak merkezi Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında eşi Ceren Yaman Doğan ve kızı Lalin Doğan'ı kaybeden Rıfat Doğan, mahkemenin ardından yakınlarıyla birlikte mezarlığa gitti. Doğan, kızının ve eşinin mezarları başında dua etti. Doğan'ın yakınları da yangında ölen anne ve kızı için dua ederek, mezarlarına çiçek bıraktı.
Mutlu YUCA/BOLU
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel