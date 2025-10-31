Yangında Eşini ve Kızını Kaybeden Baba Mezarlığı Ziyaret Etti

MAHKEME SONRASI YANGINDA ÖLEN KIZI VE EŞİNİN MEZARLARINI ZİYARET ETTİ

Bolu'da kayak merkezi Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında eşi Ceren Yaman Doğan ve kızı Lalin Doğan'ı kaybeden Rıfat Doğan, mahkemenin ardından yakınlarıyla birlikte mezarlığa gitti. Doğan, kızının ve eşinin mezarları başında dua etti. Doğan'ın yakınları da yangında ölen anne ve kızı için dua ederek, mezarlarına çiçek bıraktı.

Mutlu YUCA/BOLU