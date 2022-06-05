Yangında dumandan etkilenenlere kendi maskelerini verdiler - Haberler

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Yangında dumandan etkilenenlere kendi maskelerini verdiler

Demirören Haber Ajansı - Alişan Koyuncu - Güncel
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Yangında dumandan etkilenenlere kendi maskelerini verdiler

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde 3 katlı binanın 2'nci katında çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde 3 katlı binanın 2'nci katında çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. tfaiye erlerinden bazıları oksijen maskelerini dumandan etkilenenlere verdi.

Gölcük Donanma Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairede saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına aldığı yangın, söndürüldü. Bu sırada binada bulunan ve dumandan etkilenen 5 kişi, ekiplerce tahliye edildi. Bazı itfaiye erlerinin oksijen maskelerini dumandan etkilenenlere verdiği görüldü. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 5 kişi, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Güncel

İtfaiye Gölcük Güncel Haberler

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