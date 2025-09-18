Haberler

Yangında Çocuklarını Kurtaran Kadın Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında, çocuklarını kurtarmaya çalışan Fatma K. yaralandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında çocuklarını kurtarmaya çalışan kadın yaralandı.

Deliktaş Mahallesi 2332 Sokak'ta Kasım A'ya ait 4 katlı apartmanın son katında yabancı uyruklu ailenin yaşadığı dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında 2 çocuğunu kurtarmaya çalışan Fatma K, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralı kadın ambulansa Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Ali BİLGE - Güncel
Hayranından şaşırtan not! Burcu Özberk'e yapılan yorum tepki çekti

Hayranıyla fotoğraf çekildi, altına yazılan not ortalığı karıştırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli Savunma Bakanlığı, Türk birliklerinin Suriye'den çekilme şartını açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den çekilmek için 2 şart sundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.