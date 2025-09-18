Yangında Çocuklarını Kurtaran Kadın Yaralandı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında, çocuklarını kurtarmaya çalışan Fatma K. yaralandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında çocuklarını kurtarmaya çalışan kadın yaralandı.
Deliktaş Mahallesi 2332 Sokak'ta Kasım A'ya ait 4 katlı apartmanın son katında yabancı uyruklu ailenin yaşadığı dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın sırasında 2 çocuğunu kurtarmaya çalışan Fatma K, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralı kadın ambulansa Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.