Yangında 8 Yakınını Kaybeden Avukat Adalet İstiyor

Bolu'daki Grand Kartal Otel davasında avukat Yüksel Gültekin, yangında ailesinden 8 kişiyi kaybetmesinin ardından mahkemeden adalet talep etti. Savcılığın 'bilinçli taksir' suçu yönündeki talebine tepki gösteren Gültekin, kamuoyunun dikkatini çekmek için adil bir karar verilmesini istedi.

YANGINDA 8 YAKININI KAYBEDEN AVUKAT: BİZ ADİL BİR KARAR İSTİYORUZ

Bolu'da, 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel davasında, mahkemenin karar öncesi verdiği arada, yangında ailesinden 8 kişiyi kaybeden avukat Yüksel Gültekin, mahkeme salonu dışında gazetecilere açıklama yaptı. Savcılığın Emine Ergül ve kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu hakkında 'Bilinçli taksir' suçundan ceza talebinde bulunmasına tepki gösteren Gültekin, "Maalesef savcılık, bu 3'üyle ilgili 'olası kast'tan değil, 'bilinçli taksir'den cezalandırma istedi. Şimdi kamuoyuna soruyorum; bugün ortaya çıkan gibi Emine Ergül'ün daha önce verdiği yüzlerce röportajı var. İşte 24 saat nasıl çalıştıklarını, nasıl ayakta tuttuklarını anlatan röportajları var. Biz bu 30 saniyelik videoyu mahkemede izlettirmek istedik. Çünkü bu dava yalnızca bir dava değil. Bu dava, 78 canın hesabının sorulduğu, Türkiye'ye örnek teşkil etmesi gereken, adil bir karar verilmesi gereken bir dava. Fakat maalesef, sanık vekillerine saatlerce kesmeden söz hakkı tanıyan mahkeme, 30 saniye bu görüntünün dinlenmesine tahammül edemedi. Niye? Kamuoyunda etki oluşturacak diye. Kamuoyunda etki oluşturmadan, sessizce, cezasız verilecek bir kararı biz kabul eder miyiz? Neticede biz adil bir karar istiyoruz" diye konuştu.

'BAKANLIK PERSONELİ DE 'OLASI KASTLA ÖLDÜRME'DEN YARGILANMALI'

Avukat Gültekin, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve yerel idare personeli hakkında da 'Olası kastla öldürme' kapsamında işlem yapılması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı personelinin de 'Olası kast' ile yargılanması gerektiğiyle ilgili mahkeme kararı var. Şimdi bu halde basit, sabit; dönecek dolaşacak, Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi'ne gidecek. Biz bugün bir talepte daha bulunduk sayın mahkemeden. Dedik ki, bu karardan savcının haberi yok. Haberi olsa, mütalaada değişiklik yapması lazım. Yarın savcı da incelesin, sanık vekilleri de incelesin, kendi müvekkilleriyle ilgili de değişiklik olacak. Biz de inceleyelim. Sayın mahkeme bu talebimizi reddetti. Bu acelecilikle, bu yangından mal kaçırmayla adil bir karar çıkmaz. Tekrar söylüyorum; eğer Emine'yle ilgili, kızlarla ilgili olası kast değil de bu personelle ilgili başka bir şeyden çıkarsa, işte o zaman, astığım pankarttaki gibi 'Adalet yerini bulsun, bırakın koparsa kıyamet kopsun.' Bir an önce, pazartesi günü bu Kültür ve Turizm Bakanlığı personelinin gözaltına alınması ve sorgulanmasıyla ilgili taleplerimi yenileyeceğim. Bir aydan beri diğer meslektaşların taleplerine cevap verilmemiş, bu talepleri yenileyeceğim. O hususu karardan önce yapmak istiyorum. Çünkü bu karar, normal, basit bir mahkeme kararı değil. Bu karar, kamuoyunun hassasiyetle takip ettiği bir karar. İki hususun altını çizmek istedim" ifadelerini kullandı.

Zübeyde ÖZMEN/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
