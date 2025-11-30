Haberler

Yangında 7 Kişinin Ölümü: Fabrika Sahibi Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen yangında 7 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından tutuklanan fabrikanın sahibi, cezaevinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Yangında hayatını kaybedenlerin arasında gençler de bulunuyor.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde çıkan yangında 7 kişinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi, tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde 8 Kasım'da 7 kişinin öldüğü yangının ardından tutuklanan iş yeri sahibi Kurtuluş O, Kandıra Cezaevi'nde fenalaşması üzerine ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve anjiyo yapılan Kurtuluş O, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım'da çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tuncay Yıldız, yoğun bakımda yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden, aralarında iş yeri sahibinin de bulunduğu 7 kişi tutuklanmış, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T, Zabıta Müdürü N.B, zabıta personeli C.T, Ö.K. ve T.İ. görevden uzaklaştırılmıştı.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
