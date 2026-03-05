Eskişehir'de Yangın Alanında Ağaçlandırma Çalışmaları Başlatıldı

ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangınında 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsünün şehit olduğu alanlarda yeniden ağaçlandırma çalışmaları başlatıldı.

Seyitgazi ilçesinde geçen yıl temmuz ayında çıkan orman yangınında yaklaşık 700 hektar alan küle dönerken, söndürme çalışmalarında yer alan 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsü şehit oldu. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince, orman yangınının etkili olduğu Fethiye Mahallesi yakınlarında yeniden ağaçlandırma çalışmaları başlatıldı. Yangında zarar gören ağaçlar sahadan çıkarılarak ekonomiye kazandırılırken, yapılan ağaçlandırma projesine göre yürütülen çalışmalarda bazı alanlara tohum ekileceği, bazı alanlarda ise iş makineleri ile toprak işlemesi yapılarak çeşitli fidanlar dikileceği belirtildi.

Bölgedeki çalışmalara Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin, Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü Ayhan Şenel, Seyitgazi Orman İşletme Müdürü Ahmet Demir ve Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürü Mutlu Tepe katıldı. Sahada çalışan personele ve işçilere tohum ekimi yapma teknikleri hakkında uygulamalı eğitim verildi. Bölge Müdürü İsmail Çetin, kendi tasarımı olan tohum ekim aparatını tanıtarak bu aparatla daha hızlı ve verimli tohum ekiminin nasıl yapılacağını gösterdi. Bölgede toprak işlemesi, tohum ekimi ve fidan dikimleri yapılacağı, bu yıl içinde ilkbahar ve sonbaharda dikimler tamamlanarak yanan alanın yasa gereği bir yıl içinde ağaçlandırılması sağlanacağı belirtildi. Sahanın ağaçlandırma projesi gereği dikilecek fidanların yüzde 53'ü çam ve ardıç olmak üzere ibreli türlerden, yüzde 47'si ise mahlep, dişbudak, akçaağaç, ahlat, alıç, yalancı akasya, kızılcık, yabani elma, dağ muşmulası, meşe olmak üzere yapraklı türlerden oluşacak.

