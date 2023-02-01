İstanbul'da yangını umursamayan taksici, yolun açılmasını istedi, itfaiye ekipleri çileden çıktı

İstanbul Beşiktaş'ta bir yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, olay yerinden geçen taksicinin tepkisi karşısında şaşkına döndü. Yangına aldırış etmeyen taksi şoförü, itfaiye arabasının çekilmesini isteyince ekipler isyan etti. İtfaiye ekipleri, taksiciye, "Ağabey yangın var yangın, hortum istese ne yapacağız" sözleriyle tepki gösterdi.

İstanbul Beşiktaş'ta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, olay yerinden geçen taksicinin ilginç bir tepkisiyle karşılaştı.

İTFAİYE ARABASININ ÇEKİLMESİNİ İSTEDİ

Taksi şoförü, itfaiye arabasının çekilerek yolun açılmasını istedi. İtfaiye ekiplerine bağıran taksi şoförü, herkesi çileden çıkardı.

"YANGIN VAR YANGIN"

Bir yandan yangını söndürmek için zamanla yarışan ekipler, bir yandan da taksi şoförüne dert anlatmaya çalıştı. İsyan eden bir itfaiyeci, "Ağabey yangın var yangın, hortum istese ne yapacağız" sözleriyle tepki gösterdi.