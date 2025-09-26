Haberler

Yangın ve Afetlerde Eşleriyle Birlikte Mücadele Eden İtfaiye Çifti

Çankırı'da itfaiye eri Kadir Dönmez ve eşi Dilek Dönmez, aynı mesleği paylaşarak yangın ve afetlere birlikte müdahale ediyor. Mesleklerinin getirdiği zorluklarla birlikte, birbirlerine destek olmanın gururunu yaşıyorlar.

ÇANKIRI'da itfaiye eri olarak görev yapan Kadir Dönmez (45) ile itfaiye çağrı merkezinde görev yapan eşi Dilek Dönmez (41), yangın ve afetlerde birlikte mücadele ediyor.

Çankırı İtfaiyesi personellerinden Kadir Dönmez, çağrı merkezinde görev yapan eşinin anonsunun ardından ekip arkadaşları ile harekete geçerek yangın, afet, arama ve kurtarma gibi birçok önemli vakaya müdahale ediyor. Meslektaş olan çift, zor durumdaki vatandaşların yardımına iş birliği yaparak yetişiyor. Dönmez çifti, mesleklerinin ve hayatın yükünü birlikte taşıyor. Dilek Dönmez, çağrı merkezinden yapılan ihbar anonsu sonrasında, büyük vakalarda eşi için kaygılandığını belirterek, "Eşim büyük bir orman yangını ya da trafik kazasına gittiğinde ister istemez tedirgin oluyor insan. Bir taraftan da tüm canlılara yardım ettiği için gurur duyuyorum" dedi.

'AYNI MESLEKTE OLMANIN BÜYÜK ARTISI VAR'

Kadir Dönmez de eşinin tedirginliğini fark ettiğinde, 'Önemli bir durum yok' diyerek büyük bir vakayı eşine belli etmemeye çalıştığını söyledi. Kadir Dönmez, "Bu mesleğin bize avantaj sağladığını düşünüyoruz. Çünkü başka vatandaşlara da yardımcı olmak istiyoruz. Bir yere gittiğimizde bir duman görsek, trafik kazası olsa, ister istemez daha temkinli olup durup yardımcı olmak istiyoruz. Biz gurur duyuyoruz bu meslekte çalıştığımız için. Aynı meslekte olmanın büyük artısı var bize. Aynı anda nöbete giriyoruz, aynı anda nöbetten çıkıyoruz. Sağ olsun, bu konuda idarecilerimiz de bize çok yardımcı oluyorlar" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
