Yangın Söndürme Uçağı Karacaören Baraj Gölü'nde Kırıma Uğradı

Burdur'un Bucak ilçesindeki Karacaören Baraj Gölü'nde, yangın söndürme uçağı su alma sırasında kırıma uğrayıp ters döndü. Uçaktaki iki personel kurtarılarak hastaneye kaldırıldı, uçağın bulunduğu yerden kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

BURDUR'un Bucak ilçesi yakınlarındaki Karacaören Baraj Gölü'nde kırıma uğrayan yangın söndürme uçağının kaldırılması için çalışma başlatıldı. Gölün ortasında ters dönmüş haldeki uçak, kıyıya yanaştırıldı.

Bucak ilçesi yakınlarındaki Karacaören Baraj Gölü'nde yaklaşık 1 aydır çalışma yapan Antalya Orman Bölge Müdürlüğü uhdesinde bulunan 'OR- 2021' kuyruk numaralı, AT-802F modeli amfibi, tek motorlu yangın söndürme uçağı, dün saat 11.00 sıralarında su alma sırasında kalkış yapamayıp, kırıma uğradı. İhbarla bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi yönlendirilirken, uçaktaki Türk ve İspanyol 2 personelin yardımına bölgedeki balıkçılar gitti. Tekneye alınan 2 personel, kıyıya getirildikten sonra sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık durumları iyi olan 2 personel, tedbir amaçlı Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayın ardından uçağın kaldırılması için çalışma başlatıldı. Baraj gölünün ortasında ters dönmüş halde duran uçak, ekiplerin çalışmasının ardından kıyıya yanaştırıldı. Uçağın bölgeden kaldırılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
