Haberler

Apartmanda Çıkan Yangın Sırasında Taşkınlık Yapanları Polis Havaya Ateş Açarak Dağıttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da bir apartmanda çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan kişiyi kurtarmak isteyen kalabalık, polis tarafından havaya ateş açılarak dağıtıldı. İtfaiye ekipleri, yangını söndürüp mahsur kalan kişiyi kurtardı.

1) YANGIN SIRASINDA TAŞKINLIK YAPANLARI POLİS HAVAYA ATEŞ AÇARAK DAĞITTI

ADANA'da bir apartmanın 10'uncu katındaki dairede çıkan yangın, paniğe neden oldu. Dairede mahsur kalan kişiyi kurtarmak için apartmana girmeye çalışıp taşkınlık yapan grubu polis havaya ateş açarak dağıttı. İtfaiye ekipleri mahsur kalan kişiyi kurtarıp, yangını söndürdü.

Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki bir apartmanın 10'uncu katındaki dairede saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangında evde mahsur kalan kişi, balkona çıkarak yardım istedi. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binadakileri tahliye eden ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra yangına müdahale etti. Bu sırada mahalleli, mahsur kalan kişiyi kurtarmak için apartmana girmek istedi. Ekipler izin vermeyince grup, taşkınlık yaptı. Polis, tabancayla havaya ateş ederek grubu dağıttı. Balkondaki kişi, ekipler tarafından itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Apartmanda dumandan etkilenen bir kişi de itfaiye tarafından binadan çıkarıldı. Kurtarılan kişilere ambulansta müdahale edildi. Yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Katar: İran'dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük

Bu kez ABD ya da İsrail değil! O ülke, İran uçaklarını düşürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi öncesi kritik karar

Sezonun en kritik derbisi öncesi son kararını verdi
'Türkiye'deki ABD üssü vuruldu' iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama

Türkiye'de infial yaratan görüntü! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Uzmanlar anlattı! Enerji fiyatlarındaki artış Türkiye'yi nasıl etkiler?

Uzmanlar Türkiye'yi bekleyen tehlikeye işaret etti
İspanya bu iddiaları konuşuyor! Ademola Lookman'a taciz suçlaması

Lookman'ın hayatını karartacak suçlama
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi öncesi kritik karar

Sezonun en kritik derbisi öncesi son kararını verdi
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Malta ile oynayacağı maçın biletleri ücretsiz

Milli Takım'ın maçı ücretsiz
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi

Günlerdir gözaltında olan Tanju Özcan'la ilgili yeni gelişme