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Yangın Olayında İtfaiye Eri Tutuklandı

Yangın Olayında İtfaiye Eri Tutuklandı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde mart ayında evinde çıkan yangında eşi ve iki çocuğu hayatını kaybeden itfaiye eri T.G, tutuklandı. Kız arkadaşı F.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, mart ayında evinde çıkan yangında eşi ile iki çocuğu ölen itfaiye eri tutuklandı, kız arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca 18 Mart'ta Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli T.G'nin evinde çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

T.G, evdeki yangını çıkarma, eşi ve iki çocuğunun ölümüne sebep olma şüphesiyle gözaltına alındı.

Polis, olayla ilişkili olabileceği şüphesi üzerine T.G'nin kız arkadaşı F.T'yi de gözaltına aldı.

Şüpheliler, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

F.T. hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi, T.G. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

T.G'nin ifadesinde, olay gecesi itfaiyede arkadaşlarıyla olduğunu, apartmanın WhatsApp grubunda "Binada doğal gaz kokusu geliyor" yazışmaları üzerine eve gittiğini, anahtarını kaybettiği için kapıyı birkaç kez çaldığını, kapının açılmaması üzerine itfaiyedeki arkadaşların yanına geri gittiğini söylediği öğrenildi.

F.T'nin ise, olayla bir ilişkisinin bulunmadığını fakat T.G'nin kendisine, eşini sevmediğini, birkaç güne kadar her şeyin düzeleceği yönünde sözler sarf ettiğini söylediği belirtildi.

Yeşil Mahalle'de 18 Mart'ta T.G'nin evinde yangın çıkmış, eşi Fatma G. ile 4 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğu yaşamını yitirmişti. T.G'nin olay sırasında evde olmadığı belirtilmişti.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
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