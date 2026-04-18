Kartalkaya'daki otel yangınında yakınlarını kaybedenler buluştu

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangında hayatını kaybedenlerin aileleri, hayatlarını kaybeden yakınlarının unutulmaması için bir araya geldi. İhmali bulunan yetkililerin yargılanması için eylem planı oluşturacaklarını belirttiler.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te çıkan yangında hayatını kaybeden 78 kişiden bazılarının yakınları bir araya geldi.

Kasaplar Mahallesi mevkisindeki bir otelde buluşan aileler, yangında kaybettikleri yakınlarının unutulmaması için yaptıkları çalışmaları paylaştı, ayrıca yapılabilecek etkinliklerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Aileler, yangında ihmali olan bakanlık yetkililerinin yargılanmasının sağlanması için atılması gereken adımları da konuştu.

"Burada bir eylem planını görüşeceğiz ve devreye sokacağız"

Yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, toplantı öncesi gazetecilere, yangının üzerinden 15 ay geçmesine rağmen olayda ihmali olan bakanlık yetkililerinin yargılanmasının henüz başlamadığını söyledi.

Türkiye'nin hukuk devleti olduğunu dile getiren Gültekin, itiraz üzerine Danıştayın soruşturma izni verdiği Kültür ve Turizm Bakanlığı personelinin hala görevde olduğunu savundu.

Gültekin, hakkında soruşturma izni verilen bakanlık personelinin yargılamasının başlaması gerektiğini belirterek şöyle devam etti:

"Ne bekliyorsunuz bu şahıslarla ilgili dava açmak için? Kamuoyu baskısı olmasa, biraz daha unutturup bunlarla ilgili kovuşturmaya yer olmadığı kararını mı vereceksiniz? Şunun bilinmesini istiyorum, buradaki ailelerin bundan sonra hayatla ilgili tek gayeleri, tek yaşama sebebi vardır. Evlatlarımızın vefatına sebep olan kim varsa irili ufaklı, yargı önüne çıkıp hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. Hak etmedikleri ceza varsa beraat etsinler, hukuka saygılıyız ama önce mahkeme önüne çıkacaklar."

Aileler olarak bu konuda ne yapacaklarını konuşmak için bir araya geldiklerini dile getiren Gültekin, "Yasal şikayetlerimiz, prosedürlerimiz avukat meslektaşlarımız aracılığıyla devam ediyor. Burada bir eylem planını görüşeceğiz ve devreye sokacağız. Hukuk çerçevesinde onları orada tutmayacağız ve hesaplarını soracağız. Evlatlarımın kanı, 78 canın kanı yakalarındadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Zafer Göder
Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar

Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum
Trump'ın açıklamasına İran'dan dakikalar sonra yanıt

İran, Trump'a anında yanıt verdi! Asla geri adım atmıyorlar
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada! 'Hamile kaldı, ben de kafasına sıktım'

Gülistan Doku'nun nasıl öldürüldüğünün itirafı geldi
Sadettin Saran, Ederson'un mesajlaşma grubuna attığı mesajı açıkladı

Ederson'un dün gece mesajlaşma grubuna attığı mesajı açıkladı
Okulun bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk hayatını kaybetti

Okul bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk hayatını kaybetti

Okkalı bir ceza yiyen Burak Yılmaz'dan flaş karar

Okkalı bir ceza yiyen Burak Yılmaz'dan flaş karar
Uğurcan'a dev talip! Dünyanın en iyi kalecisinin yerine geçecek

Dünyanın en iyi kalecisinin yerine geçecek
Sadettin Saran, Ederson'un mesajlaşma grubuna attığı mesajı açıkladı

Ederson'un dün gece mesajlaşma grubuna attığı mesajı açıkladı
Havuzda baygın bulunan ünlü aktris, 57 yaşında hayata veda etti

Havuzda baygın bulunan ünlü aktris, 57 yaşında hayata veda etti
Özkan Yalım’ın sevgilileriyle yeni görüntüleri ortaya çıktı

Otel odasında basılan başkanı zora sokacak yeni görüntüler