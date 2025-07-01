Yangın Kontrol Altına Alınıyor: Tarım ve Orman Bakanı'ndan Açıklama

Yangın Kontrol Altına Alınıyor: Tarım ve Orman Bakanı'ndan Açıklama
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir, Manisa ve Hatay'daki yangınların kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Enerjisi düşen yangınların durumuyla ilgili bilgi verdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Devam eden yangınlardan Buca kontrol altına alındı, İzmir Menderes ve Seferihisar, Manisa Akhisar, Kula ve Saruhanlı kısmen kontrol altına alındı, soğutma devam edecek. Üçünün de enerjisi düştü, kontrol çalışmaları sürüyor. Hatay Antakya, Manisa Ahmetli ve Bilecik Vezirhan için de şu anda herhangi bir sorun beklemiyoruz." dedi.

Bakan Yumaklı, merkez Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'nde dün çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle Oğlakören, Üçgedik ve Alazi mahallelerine sıçrayan orman yangınının söndürülmesi için yürütülen çalışmaları inceledi.

Yumaklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hatay'daki yangının enerjisinin düştüğünü, soğutmaya geçildiğini belirterek şunları söyledi:

"Devam eden yangınlardan Buca kontrol altına alındı, İzmir Menderes ve Seferihisar, Manisa Akhisar, Kula ve Saruhanlı kısmen kontrol altına alındı, soğutma devam edecek. Üçünün de enerjisi düştü, kontrol çalışmaları sürüyor. Hatay Antakya, Manisa Ahmetli ve Bilecik Vezirhan için de şu anda herhangi bir sorun beklemiyoruz. Soğutma çalışmalarına devam edeceğiz."

(Sürecek)

Kaynak: AA / Sezgin Pancar - Güncel
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