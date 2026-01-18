Haberler

Erzurum'da 2 kişinin öldüğü yangına ilişkin iş yeri sahibi tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da Keresteciler Sitesi'nde meydana gelen ve 2 kişinin ölümüne, 7 kişinin yaralanmasına neden olan yangının ardından iş yeri sahibi M.Ç. tutuklandı.

Erzurum'da Keresteciler Sitesi'nde 2 kişinin öldüğü, biri ağır 7 kişinin yaralandığı yangına ilişkin gözaltına alınan iş yeri sahibi tutuklandı.

Merkez Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde dün bir mobilyacıda çıkan yangında 2 kişinin öldüğü, biri ağır 7 kişinin yaralandığı yangının ardından gözaltına alınan iş yeri sahibi M.Ç'nin (65) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

M.Ç, sağlık kontrolünün ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Keresteciler Sitesi'nde dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında Musa Coşgan ve Serhat Kısa yaşamını yitirmiş, 7 kişi de yaralanmıştı.

Programları kapsamında kentte bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, olay yerine giderek Vali Mustafa Çiftçi ve İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ile inceleme yapmıştı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi

Komşuda kritik adım! Şara ateşkesi resmen açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor, Kocaelispor'u 90+1'de Muçi ile yıktı

Yoğun kar yağışında nefes kesen son: Rakibini 90+1'de yıktılar
Trabzonsporlular üzülecek! Muçi'den kötü haber

Trabzonsporlular üzülecek! Muçi'den kötü haber
Beşiktaş'tan 35 milyon euroluk dev hamle

Süper Lig devinden 35 milyon euroluk transfer harekatı
Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma

Atlas'ın katilinin avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Trabzonspor, Kocaelispor'u 90+1'de Muçi ile yıktı

Yoğun kar yağışında nefes kesen son: Rakibini 90+1'de yıktılar
Bursaspor iki kötü haberle sarsıldı: Hem maçı kaybettiler hem de yıldız ismin kolu kırıldı

Hem maçı kaybettiler hem de yıldız ismin kolu kırıldı
İstanbul'da kar esareti! Hava ulaşımına engel

İstanbul'da kar esareti! Hava ulaşımına engel