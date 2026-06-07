Yangın çıkan çöp kamyonunu itfaiye istasyonuna götürdü; o anlar kamerada

YALOVA'da yolda ilerlerlerken yangın çıkan çöp kamyonunun şoförü, durumu fark edip aracı itfaiye istasyonuna götürdü. O anlar, itfaiye istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Yalova Belediyesi'ne ait bir çöp kamyonu, dün saat 15.00 sıralarında yolda ilerlerken atıkların arasında bulunan yanıcı maddenin etkisiyle yangın çıktı. Dumanı fark eden sürücü, aracı Yalova İtfaiye Müdürlüğü'ne götürdü. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı