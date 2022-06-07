Yanan ahırdaki 20 küçükbaş hayvan kurtarıldı GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde yangın çıkan ahır, kullanılamaz hale geldi. GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde yangın çıkan ahır, kullanılamaz hale geldi. Ahırdaki 20 küçükbaş hayvan ise kurtarıldı. İslahiye ilçesi Altınüzüm Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde evin bahçesinde yakılan ateşte süt kaynatılırken esen rüzgarla birlikte kıvılcımlar yan taraftaki ahıra sıçradı. Alevler kısa sürede ahşap ahırı sardı. Aile, komşularının da yardımıyla ahırdaki 20 küçükbaş hayvanı dışarı çıkardı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ahır kullanılamaz hale geldi. Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Güncel Altınüzüm Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Yanan ahırdaki 20 küçükbaş hayvan kurtarıldı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.