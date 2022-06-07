Yanan ahırdaki 20 küçükbaş hayvan kurtarıldı - Haberler

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Yanan ahırdaki 20 küçükbaş hayvan kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı - Kadir Çelik - Güncel
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Yanan ahırdaki 20 küçükbaş hayvan kurtarıldı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde yangın çıkan ahır, kullanılamaz hale geldi.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde yangın çıkan ahır, kullanılamaz hale geldi. Ahırdaki 20 küçükbaş hayvan ise kurtarıldı.

İslahiye ilçesi Altınüzüm Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde evin bahçesinde yakılan ateşte süt kaynatılırken esen rüzgarla birlikte kıvılcımlar yan taraftaki ahıra sıçradı. Alevler kısa sürede ahşap ahırı sardı. Aile, komşularının da yardımıyla ahırdaki 20 küçükbaş hayvanı dışarı çıkardı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ahır kullanılamaz hale geldi.


Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Güncel

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