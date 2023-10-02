Yaman'ın Geçmişteki Sırları Ortaya Çıkıyor

Yaman, Rüyaların evindeki mahzende kaçırıldığını hatırlar ve gerçekleri öğrenmeye karar verir. Ancak bu arayışı herkesin dengesini bozacaktır.

Yaman kaçırıldığı günlerde Rüyaların evindeki mahzende tutulduğunu hatırlamıştır. Rüya'nın dayısı İlker onu kaçırmıştır. Üstelik Soysalan ailesinden birinin isteğiyle… Yaman için bu gerçeği sindirmek hiç de kolay olmayacaktır.

Aşık olmak üzere olduğu kızın ailesinden kendi ailesine uzanan kirli bir oyunun kurbanı olduğunu anlayan Yaman geçmişin sırlarla dolu kapısını aralamıştır ve artık bu yolun bir dönüşü yoktur.

Alaz ve Çağla Yaman'ı hayatlarından çıkarmayı başardıkları için mutluyken Yaman ondan çocukluğunu çalanı bulmak üzere hiç beklenmedik bir hamle yapar. Yaptığı hamle her iki tarafında dengelerini tekrar bozacaktır.

Yaman'ın neyin peşinde olduğundan habersiz Cesur, Yaman olmadan da ayakta kalabileceklerini ispat etmek hırsıyla başını büyük bir belaya sokarken, Alaz'ın aradığı fırsat önüne düşer. Cesur'un ipleri Alaz'ın elindedir artık… Dolayısıyla da Yaman'ın…

Yamansa Alaz'ın kurduğu tuzaklardan habersiz peşine düştüğü sorunun cevabını bulmak üzeredir. Çocukken İlker'e onu kaçırtan Soysalan kimdir? Annesi mi? Babası mı? Yoksa dedesi mi?