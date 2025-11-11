Haberler

Yamaç Paraşütçüsü Festivalde Düşerek Hafif Yaralandı

Güncelleme:
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde düzenlenen festivalde yamaç paraşütçüsü, kalkış sırasında kayaya çarparak düştü. Şans eseri hafif yaralanan paraşütçü, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde düzenlenen festivalde gösteri yapmak isteyen yamaç paraşütçüsü kalkış için havalandığı sırada kayaya çarparak düştü. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

İlçede düzenlenen Dumanlı Yaylası Festivali'nde, dün bir yamaç paraşütçüsü gösteri yapmak için kalkış yaparken havalandığı sırada kalçasını yamaçtaki kayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle birkaç metre yüksekten düşen paraşütçü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Etkinlik alanında hazır bulunan sağlık ekipleri, hafif yaralı pilotu ayakta tedavi etti. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
