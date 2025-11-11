Yamaç Paraşütçüsü Festivalde Düşerek Hafif Yaralandı

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde düzenlenen festivalde gösteri yapmak isteyen yamaç paraşütçüsü kalkış için havalandığı sırada kayaya çarparak düştü. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

İlçede düzenlenen Dumanlı Yaylası Festivali'nde, dün bir yamaç paraşütçüsü gösteri yapmak için kalkış yaparken havalandığı sırada kalçasını yamaçtaki kayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle birkaç metre yüksekten düşen paraşütçü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Etkinlik alanında hazır bulunan sağlık ekipleri, hafif yaralı pilotu ayakta tedavi etti. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.