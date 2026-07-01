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Isparta'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir zanlı yakalandı

Isparta'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir zanlı yakalandı
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 421 sikke, 14 yüzük, 12 ok ucu, 43 tarihi obje, dedektör, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede ikamet eden M.K'nin, tarihi eserler satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Zanlının evinde yapılan aramalarda 421 sikkenin yanı sıra, 14 yüzük, 12 ok ucu, 43 tarihi obje, dedektör, ruhsatsız tabanca ve yivli av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Bahadır Arıcı
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