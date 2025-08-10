Yalvaç'ta Şiddetli Rüzgar Ağaç Devirdi, Ulaşım Durdu

Yalvaç'ta Şiddetli Rüzgar Ağaç Devirdi, Ulaşım Durdu
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde etkili olan rüzgar, bir kavak ağacının devrilmesine neden oldu. Devrilen ağaç, köy içi kara yolunu trafiğe kapattı. Bölgeye ulaşan ekipler, agacı kaldırarak yolu yeniden açtı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Bağkonak köyü mevkisinde şiddetli rüzgarın etkisiyle bir kavak ağacı yola devrildi.

Ağaç nedeniyle köy içi kara yolu trafiğe kapandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, ağacı kaldırdı.

Kaynak: AA / Bahadır Arıcı - Güncel
