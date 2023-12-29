Yalvaç'ta Öğrenci Yurdunda Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde kız ve erkek öğrenci yurdunda kalan 110 öğrenci yedikleri yemekten sonra rahatsızlanınca gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu.

Olay, Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bulunan KYK Kız ve erkek Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Yurtta kalan öğrenciler akşam yemeğinde yedikleri kuru fasulye, pilav ve triliçe tatlısı sonrası mide bulantısı, ishal ve kusma şikayetiyle rahatsızlandı. İhbar üzerine öğrenci yurduna çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesi ile Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanenin acil servisi ve koridorlarda serum tedavisi uygulanan öğrenciler tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada olayla ilgili inceleme başlatılırken yemekten alınan numuneler tahlile gönderildi.