Haberler

Isparta'da 2 köy evini ateşe veren şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, iki köy evinin kundaklanmasının ardından jandarma ekipleri, şüpheli R.Ç.'yi ikna ederek gözaltına aldı. R.Ç.'nin cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi.

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde 2 köy evini ateşe verip başka bir eve gizlenen R.Ç., jandarmanın uzun uğraşları sonucu ikna edilerek gözaltına alındı. R.Ç.'nin bir süre önce cezaevinden tahliye olduğu belirtildi.

Yalvaç ilçesi Bağkonak köyünde biri boş 2 evde, dün sabah saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına köydeki itfaiye aracı ile bölgeye sevk edilen Yalvaç Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında evlerden biri kullanılamaz hale gelirken, diğerinde de büyük hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatan JASAT ekipleri, evlerin kundaklandığını belirledi. Yürütülen çalışmada, evleri yakan kişinin, bir süre önce cezasını tamamlayıp cezaevinden tahliye olan R.Ç. olduğu belirlendi. Şüphelinin, sahibi yurt dışında olan köydeki bir eve girip saklandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri şüpheliyi teslim olması için uzun süre ikna etmeye çalıştı. Saat 19.00'dan bu sabaha kadar direnen şüpheli, ikna çalışmaları sonucu jandarma tarafından evden çıkarılarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

