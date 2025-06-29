Yalvaç'ta Hafif Ticari Araç Yayaya Çarptı: 66 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir hafif ticari aracın yol kenarında bekleyen 66 yaşındaki Mehmet Başoda'ya çarpması sonucu Başoda hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Yalvaç'ın Bağkonak köyü mezarlık mevkisinde seyreden M.Y. idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, bahçe sulamak için yol kenarında bekleyen Mehmet Başoda'ya (66) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Başoda'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Başoda'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Bahadır Arıcı - Güncel