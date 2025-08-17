Yalvaç'ta Depoda Çıkan Yangın Evi Sıçradı

Yalvaç'ta Depoda Çıkan Yangın Evi Sıçradı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir depoda çıkan yangın, hızla yanındaki eve sıçradı. İtfaiye ekipleri olay yerine intikal ederek yangını kontrol altına aldı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde depoda çıkan ve eve sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hüyüklü kasabasında Süleyman Doğru'ya ait depoda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, eve sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken depoda ve evde maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA / Hüseyin Aksoy - Güncel
Tümer Metin'den Talisca ile ilgili büyük iddia

Tümer Metin'den Talisca ile ilgili büyük iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev holdingde baba-oğul kavgası! Dolandırıcılık suçlamasıyla dava açtı

Türkiye'nin dev holdinginde miras kavgası! Baba-oğul davalık oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.