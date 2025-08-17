Yalvaç'ta Depoda Çıkan Yangın Evi Sıçradı
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir depoda çıkan yangın, hızla yanındaki eve sıçradı. İtfaiye ekipleri olay yerine intikal ederek yangını kontrol altına aldı.
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde depoda çıkan ve eve sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hüyüklü kasabasında Süleyman Doğru'ya ait depoda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, eve sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken depoda ve evde maddi hasar oluştu.
Kaynak: AA / Hüseyin Aksoy - Güncel