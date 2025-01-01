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Yalova Valisi Hülya Kaya, Yeni Yıl Ziyaretlerinde Bulundu

Yalova Valisi Hülya Kaya, Yeni Yıl Ziyaretlerinde Bulundu
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Yalova Valisi Hülya Kaya, yılbaşı dolayısıyla jandarma, emniyet ve sağlık ekiplerini ziyaret etti. Ayrıca 2024'ün ilk bebeği Asya Çetin'in ailesini de tebrik etti.

Yalova Valisi Hülya Kaya, yılbaşında görev başındaki jandarma, emniyet ve sağlık ekiplerini ziyaret etti.

Vali Kaya, beraberinde AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol, AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü, MHP İl Başkanı Ahmet İhsan Güldoğan ve kurum müdürleriyle ilk olarak valilik binasının giriş katında bulunan merkez jandarma karakol komutanlığına ziyarette bulundu.

Burada görevli personelin yeni yılını kutlayan Vali Kaya, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne geçerek görevi başında olan çalışanlarla bir araya geldi.

Beraberindeki protokolle Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Kaya, 2024'ün son bebeği Asya Çetin'in ailesini ziyaret ederek tebrik etti.

Bebeğin hediyesini verdikten sonra Yalova-İzmit kara yolundaki uygulama noktasına geçen Kaya, uygulamada durdurulan vatandaşların yeni yılını kutladı ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Program, Yalova Polis Merkezi ve polis lokali ziyaretlerinin ardından son buldu.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
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