Yalova Valisi Hülya Kaya, Çiftlikköy ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Çiftlikköy Belediyesi Kültür Merkezi'nde muhtarlarla buluşma toplantısına katılan Kaya, muhtarların talep ve önerilerini dinledi.

Çiftlikköy Belediyesine geçen Vali Kaya'ya, Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar gerçekleştirilen ve planlanan projeler ve hizmetlerle ilgili brifing verdi.

Saklıbahçe Sosyal Tesisleri'nin ardından Yalova'nın ve ilçenin önemli tarihi değerlerinden Kara Kilise'yi gezerek incelemelerde bulunan Vali Kaya, Çiftlikköy Kaymakamı Ömer Bilgin ve Belediye Başkanı Silpagar ile bu tarihi yapının ilçe turizmine kazandırılması için neler yapılabileceği konusunda istişarede bulundu.

Çiftlikköy Sahil Yürüyüş Yolu'nda da gezen Kaya, Engelsiz Kafe'de Sahil Mahallesi sakinleriyle gerçekleşen halk buluşmasına katılarak halkın sorularını yanıtladı.