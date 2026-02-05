Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Usta, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" karesini seçen Usta, "Portre"de ise Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğrafını tercih etti.

Ahmet Hamdi Usta, "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Spor"da Gerald Anderson'un "Yumruklar konuşuyor", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale", "Günlük Hayat"ta da İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğraflarına oy verdi.

Vali Usta, yaptığı açıklamada, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Fotoğrafları çekenleri ve seçkiyi hazırlayanları tebrik eden Usta, "Seçmekte çok zorlandık. Birbirinden güzel kareler vardı ama birer tane seçmemiz gerekiyordu. İnşallah seçtiğimiz kareler bu yılın karelerinde dereceye girer diye umuyorum. Seçimlerimde de iddialıyım. Tekrar objektiflerine, emeklerine sağlık çeken arkadaşlarımın. Anadolu Ajansımıza da ülkemize yaptığı hizmetlerden dolayı da teşekkürü bir borç biliyorum." diye konuştu.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.