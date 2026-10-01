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Yalova- Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin ilk duruşmada avukattan açıklama

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'MUHTEMELDİR Kİ DİĞER DURUŞMALARDA MAHKEME KARARINI VERECEK'Kader Tut'un avukatı Hasan Kocabek, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün ilk duruşmasına girdik.

'MUHTEMELDİR Kİ DİĞER DURUŞMALARDA MAHKEME KARARINI VERECEK'

Kader Tut'un avukatı Hasan Kocabek, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün ilk duruşmasına girdik. Yedi saatlik uzun bir duruşmadan sonra duruşma yakın tarihe ertelendi. Mahkeme sanık Tuğyan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Müşteki avukatlar olarak bizlerin, savunmalarımızı, beyanlarımızı sunmak ve yine karşı taraf sanık müdafilerinde beyan ve savunmalarını esas hakkındaki savunmalarını sunmak üzere süre verildi. Muhtemeldir ki diğer duruşmada mahkeme kararını verecek. Dosyayı kapatacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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