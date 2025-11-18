Haberler

Yalova'nın Gökçe Barajı'nda Su Seviyesi Yüzde 10'a Düştü

Güncelleme:
Yalova'da Gökçe Barajı'nda su seviyesi yüzde 10'a düştü. Kentin 20 günlük suyu kalırken, su tasarrufu çağrısı yapıldı. Akıllı su sayacı uygulamasıyla su tüketiminin yüzde 50 oranında azaltıldığı belirtildi.

YALOVA'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nda su seviyesi yüzde 10'a düştü. Kentin 20 günlük suyu kalırken, barajın kuruyan bölgeleri dronla görüntülendi.

Termal ilçesinde 1980-1989 yıllarında inşa edilen Gökçe Barajı, 36 milyon metreküp kapasitesiyle Yalovalıların içme suyu ihtiyacını karşılıyor. Baraj, günde ortalama 40 bin metreküp su tüketen kenti besliyor. Yağış yetersizliğiyle barajın su seviyesi kasım ayı itibarıyla yüzde 10 olarak ölçülürken, kentin 20 günlük suyu kaldı. Yeşil Körfez Su Birliği verilerine göre; 2023 yılı Kasım ayında yüzde 42 olan su seviyesi, geçen yılın aynı ayında yüzde 25'e gerilerken; bazı bölgeleri kuruyan Gökçe Barajı, dronla görüntülendi.

'ELİMİZDEKİ SUYUN TASARRUFLU KULLANILMASI ÖNEMLİ'

Yalova Valisi Hülya Kaya, su tasarrufu uyarısında bulunarak, şunları söyledi: "Bu sene maalesef istediğimiz düzeyde yağış alamadık. Bu, bizim de su havzamızdaki potansiyeli etkiliyor. Geçen seneyle kıyasladığımızda, su rezervimizin son derece azaldığını görüyoruz. Yaklaşık 20 günlük suyumuz kaldı. Gökçe Barajımızda yaklaşık 2,5 milyonluk bir su rezervimiz kaldı. Dolayısıyla biz şimdi baktığımızda, yakın zamanda çok büyük bir yağış da beklemiyoruz. Dolayısıyla elimizdeki suyun çok tasarruflu bir şekilde kullanılması, çok büyük önem arz ediyor. Biz bununla ilgili kurumlar arası koordinasyon içinde zaten çalışmalarımızı yürütüyoruz."

'SU TÜKETİMİNİ YÜZDE 50 ORANINDA AZALTTIK'

Su tasarrufu sağlamak için akıllı su sayacı uygulamasına geçildiğini de hatırlatan Vali Kaya, "Özellikle köyler bölgesinde bu sene, ilk defa akıllı su sayacı uygulamasına geçtik. Su tüketimini yüzde 50 oranında azalttık. Dolayısıyla bunun da çok ciddi bir destek olacağını düşünüyoruz. Ancak Yeşil Körfez Su Birliği, DSİ ile de çalışmalarımız devam ediyor. İstiyoruz ki mevcut suyu en azından aralık ayının ortalarına kadar bu şekilde idare edebilirsek, bundan sonra zaten yağışlarla beraber rezervimizin dolacağını düşünüyoruz. Burada söyleyecek tek şey kalıyor; suyu dikkatli kullanmak. Onun dışında zaten Yalova ile ilgili yeni bir barajın yapılmasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Şu an proje, ihale aşamasında geldi. O da tamamlandığında Yalova'da inşallah su probleminden artık bahsetmeyeceğiz. En azından kuraklığın çok yoğun şekilde hissedildiği bu dönemde, vatandaşlarımızın mutlaka suyu kullanırken birkaç kere düşünmesi gerekiyor" diye konuştu.

Haber- Kamera: Zehra BAYKAL/YALOVA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
