Çınarcık'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi ve devrilen ağaçlardan biri bir araca zarar verdi.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi.
Yalova-Armutlu NATO kara yolu kenarındaki, Atakent Mahallesi'nde bulunan Gülkent İlkokulunun bahçesindeki bazı ağaçlar, kuvvetli rüzgar nedeniyle devrildi.
Üzerine ağaç devrilen bir araçta da hasar oluştu.
Kaynak: AA / Murat Şener - Güncel