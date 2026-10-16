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Yalova merkezli 6 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı

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Yalova merkezli 6 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı
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Yalova merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Şüphelilerden F.K. adli kontrol şartıyla, E.E.T. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Yalova merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine başlattığı çalışma kapsamında Yalova, Gaziantep, Zonguldak, Bolu, Denizli ve Niğde'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda A.Y, S.Z, T.Ş, F.K, T.B, S.H, H.C. ve E.E.T. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 9 cep telefonu, 10 SIM kart ve tablet bilgisayar ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler E.E.T, savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

Diğer şüpheliler S.H, H.C, A.Y, S.Z, T.Ş. ve T.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, F.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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