Yalova İl Emniyet Müdürlüğüne yeni atama

Yaş haddinden emekliye ayrılan Göksel Topaloğlu'nun yerine atanan Salih Gözüm görevine başladı. Gözüm, genel hizmet ve terörle mücadele alanlarında görev almış bir emniyet müdürüdür.