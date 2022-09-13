Yalova haberi | Yalova Esenköy'de su samuru sürprizi Güncel Haberler Yalova haber... Yalova Esenköy'de su samuru sürprizi Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında yer alan su samurunu gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Yalova Esenköy'de su samuru sürprizi YALOVA - Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında yer alan su samurunu gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Esenköy sahilinden karaya çıkan su samurunu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını saklayamadı. Nadir olarak gözlemlenen su samurunu fark eden vatandaşlar durumu Esenköy Belediyesi ekiplerine bildirdi. Ekipler tarafından karadan alınan ve sağlıklı olduğu tespit edilen su samuru denize bırakıldı. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kadir Yalçın Uçar Çınarcık Esenköy Yalova su Güncel Haberler

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