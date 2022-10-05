Yalova haber: Yalova'da zabıta denetiminde dilencinin üzerinden 12 bin lira çıktı Güncel Haberler Yalova haberleri... Yalova'da dilencilik yapan bir kişinin üzerinde 12 bin 40 lira ele geçirildi. Yalova'da dilencilik yapan bir kişinin üzerinde 12 bin 40 lira ele geçirildi. Yalova Belediyesine bağlı zabıta ekipleri rutin denetimler sırasında dilenci S.G'ye (64) müdahale edip zabıta merkezine götürdü. Dilencinin üzerinden çıkan paraları sayan ekipler, miktarın 12 bin 40 lira olduğunu belirledi. Hakkında tutanak hazırlanan S.G'ye Kabahatler Kanunu gereğince idari para cezası uygulandı. Güncel Kaynak: AA / Cem Mete Okur Zabıta Yalova Güncel Haberler

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