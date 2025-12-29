Haberler

Yalova'daki terör saldırısına ilişkin paylaşımlara soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yalova'da meydana gelen terör saldırısına ilişkin sosyal medyadan gerçeğe aykırı bilgi paylaşımı yapanlar hakkında resen soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yalova'da meydana gelen terör saldırısına ilişkin sosyal medyadan yapılan paylaşımlarla ilgili "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık, meydana gelen terör saldırısına ilişkin sosyal medyada gerçeğe aykırı bilgi paylaşımı yapıldığının tespit edilmesi üzerine resen soruşturma başlattı.

Soruşturma, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan yürütülüyor.

Kaynak: AA / Efsa Çağla Yavuz - Güncel
