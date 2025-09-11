Yalova'da Yaralı Yunus Ölü Bulundu
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, kıyılarda yara izleri taşıyan yaklaşık 2 metre uzunluğunda bir ölü yunus bulundu. Olayın ardından yetkililere haber verildi ve yunus bulunduğu yerden kaldırıldı.
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kıyılarında üzerinde yara izleri bulunan ölü yunus bulundu.
Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesi Elmakent Sitesi sahilinde ölü yunusla karşılaşan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yunusun öldüğü ve yara izleri olduğu tespit edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler ölü yunusu bulunduğu yerden kaldırdı.
Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel