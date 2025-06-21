Yalova'da Yaralı Su Samuru Tedavi Altına Alındı
Çınarcık ilçesinde yaralı halde bulunan nesli tehlike altındaki su samuru, belediye ekipleri tarafından kurtarılarak tedaviye alındı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaralı halde bulunan nesli tehlike altındaki su samuru tedavi altına alındı.
Çınarcık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yolda bitkin ve yaralı halde su samuru buldu.
Durumun bildirilmesiyle bölgeye Çınarcık Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri ulaştı.
Çınarcık Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla kafes içine alınan su samuru, tedavisi yapılmak üzere korumaya alındı.
Kaynak: AA / Murat Şener - Güncel