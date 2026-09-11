Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 zanlının adreslerinde yapılan aramalarda, 509 gram uyuşturucu, 5 uyuşturucu hap ve bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 2 şüpheli ise sorgularının ardından salıverildi.

Kaynak: AA