Yalova'da Uyuşturucu Operasyonunda 12 Kişi Tutuklandı

YALOVA'da polis ekipleri tarafından son 25 gün içinde kent genelinde düzenlenen 10 farklı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son 25 gün içerisinde kent genelinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Düzenlenen 10 farklı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda yaklaşık bir kilo 300 gram sentetik uyuşturucu, 90 gram A-M kimyasal madde, 22 gram esrar, 9 sentetik ecza hap, bir miktar kokain, 3 hassas terazi, 3 tabanca, 28 mermi ve 3 bin lira ele geçirildi.

'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan adliye sevk edilen 17 şüpheliden 12'si tutuklandı. Bu arada devam eden çalışmalarda 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.