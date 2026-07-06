Haberler

Yalova'da uyuşuturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova ve Kocaeli'nde jandarma tarafından düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 52 gram sentetik uyuşturucu ve 2 aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.

Yalova'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınova ilçesinde T.F. ve M.İ. ile Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde M.K'ye ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 52 gram sentetik uyuşturucu ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adli mercilere sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız
17 yıl sonra tarihi ziyaret! Savunmadan FETÖ'ye kritik başlıklar masada

17 yıl sonra bir ilk gerçekleşiyor! Gündem yaratacak FETÖ detayı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 9 çiftçi hayatını kaybetti

Tarlada çalışan çiftçileri taradılar: 9 kişi hayatını kaybetti
Dünya Kupası maçının ardından dehşet! Silahlar peş peşe patladı

Dünya Kupası maçının ardından dehşet! Çok sayıda yaralı var
İstanbul ve Muğla'da yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı, 10 şüpheli ise aranıyor

İstanbul ve Muğla'da yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı
Skandal operasyonun ardından mesleği bitmişti! Evinin havuzunda ölü bulundu

Lüks evde sır ölüm! Geçmişindeki detay dikkat çekti
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni gelişme! Canbay'ın beklemediği karar

Futbolcu cinayetinde yeni gelişme! Canbay'ın beklemediği karar
Kuyumcularda yeni dönem! Sahte altın artık saniyeler içinde tespit ediliyor

Kuyumcularda sessiz devrim! Herkes bunu konuşuyor
Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Tek sıkıntım Dünya Kupası'nın az gollü geçmesi

Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Burada tek sıkıntım...