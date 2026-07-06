Yalova'da uyuşuturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Yalova'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınova ilçesinde T.F. ve M.İ. ile Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde M.K'ye ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 52 gram sentetik uyuşturucu ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adli mercilere sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.