Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Yalova'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alınırken 57.05 gram metamfetamin ve 93.96 gram skunk ele geçirildi.

Yalova'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alırken 57.05 gram metamfetamin ve 93.96 gram skunk ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Narkotim ekipleri, sokak düzeyinde torbacı olarak tabir edilen şahıslara yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda M.D., S.Ç., ve F.A.'yı gözaltına aldı.

Zanlıların ikametlerinde narkotik maddeler arama köpeği Zeytin eşliğinde yapılan aramalarda, elektrik süpürgesinin içinde satışa hazırlanmış paketler içinde toplam 57.05 gram metamfetamin ve 93.96 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - YALOVA