Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheliden 1'i Tutuklandı

Yalova'nın Armutlu ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda 1 kilo 243 gram esrar, 7 kök Hint keneviri bitkisi, otomatik tüfek, 2 tabanca ve 105 fişek ele geçirildi.

Yalova'nın Armutlu ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, Armutlu ilçesinde uyuşturucu üreterek ticaretini yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda S.Ö. ve D.K. gözaltına alınırken, 1 kilo 243 gram esrar, 7 kök Hint keneviri bitkisi, otomatik tüfek, 2 tabanca ve 105 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen zanlılardan D.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - YALOVA