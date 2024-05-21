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Yalova'da trafik kazası: 5 kişi yaralandı

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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Korukent mevkisinde seyreden M.E. idaresindeki 44 PR 113 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Yolun dışına devrilen araçta sıkışan M.E. ile Ö.B, E.Z, Ö.T. ve N.S. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kurtarılarak sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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